Unbekannte sind in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) in die Gaststätte eingebrochen, in der vor einer Woche sechs Menschen erschossen wurden.

Polizeisiegel am Tatort in Rot am See. In der Nacht zum Donnerstag wurde in die Gaststätte eingebrochen SWR Jens Nising

Nach Polizeiangaben wurde in der Nacht auf Donnerstag eine Tür am Nebeneingang des Gasthofs in Rot am See aufgebrochen. Nach SWR-Informationen waren die Eingangstüren des Tatorts noch von der Polizei versiegelt, das Gebäude mit einem Absperrband gesichert.

Onkel der Familie entdeckte Einbruch

In der Gemeinde hat der Einbruch Fassungslosigkeit ausgelöst. Der Onkel der Familie hatte die Tat nach eigenen Angaben entdeckt. Er habe Schweine im Stall nebenan gefüttert, sagte er dem SWR. Dabei sei ihm aufgefallen, dass die Türleiste abgesplittert und das polizeiliche Siegel aufgebrochen war. Er habe die Polizei benachrichtigt.

Das ist so pietätlos und respektlos, dass es meiner Meinung nach größer nicht mehr geht. Ich kann das nicht verstehen – und das versteht hier niemand. Siegfried Gröner, Bürgermeister Rot am See (parteilos)

Nach wie vor könnten der Onkel sowie die ganze Gemeinde nicht verstehen, wie es zu der Familientragödie gekommen sei. Der Einbruch mache es jetzt noch schlimmer, so das Familienmitglied. Der ganze Ort stehe neben sich, sagte eine Gastwirtin.

Der Tatort in Rot am See (Archivbild) SWR

Die Täter durchsuchten bei dem Einbruch laut Polizeimitteilung das Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Sechs Menschen Opfer von Schüssen

Ein 26-jähriger Mann soll am vergangenen Freitag in und um das Gebäude sechs Familienmitglieder erschossen haben, darunter den Wirt der Gaststätte. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Sie schweben nach Polizeiangaben nicht mehr in Lebensgefahr.

Noch immer versammeln sich kleine Menschengruppen am Tatort, um im Stillen Abschied zu nehmen. Am Samstag findet die Trauerfeier für die Opfer in Rot am See statt.