In Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Samstag die traditionelle Muswiese gestartet. Es ist der älteste und größte Jahrmarkt in Hohenlohe. Rund 450 Markt- und Ausstellungsstände sind dabei. Bis zu 250.000 Besucher werden auch in diesem Jahr auf der Muswiese in Rot am See wieder erwartet. Neben den Markständen, die von 10 bis 19 Uhr geöffnet sind, gibt es auch wieder eine landwirtschaftliche Ausstellung und ein Gewerbezelt. Am Sonntag gibt es bereits den 63. Luftballonwettbewerb, am Dienstag die Jungviehprämierung und zum Abschluss am Donnerstag das große Abschlussfeuerwerk.