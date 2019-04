Flauschiger Fund am Gleisbett: Bundespolizisten und Tierretter haben am Donnerstag sieben frierende Katzenkinder aus einem Abwasserrohr in Heilbronn gerettet.

Nach Auskunft der Polizei vom Freitag hatten Reisende den Tiernotdienst alarmiert. Mehrere Kätzchen würden an einer S-Bahn-Haltestelle Heilbronn-Kaufland in der Nähe von Gleisen spielen. Haltestelle wurde gesperrt Tierretter und Beamte zogen aus, um die Katzenkinder aus der gefährlichen Zone zu entfernen. Die Kleinen hatten sich da aber schon in einem Abwasserrohr verschanzt. Die Haltestelle wurde gesperrt, die Jungtiere gerettet. Sie wurden einem Tierheim übergeben. Mit vollem Einsatz: Kopfüber zieht eine Tierretterin nach und nach die Kätzchen aus dem Abwasserrohr in unmittelbarer Nähe zum S-Bahn-Gleis. Pressestelle Bundespolizei Stuttgart Die Mutter der Jungtiere war nicht vor Ort. In den kommenden Tagen wird versucht, diese mit Futter anzulocken.