Auf einer Baustelle neben der Heilbronner SLK-Klinik hat sich am Mittwochmorgen ein Kranführer verletzt. Der Mann musste von der Feuerwehr vom Kran gerettet werden.

Aus über 35 Metern Höhe musste der Kranführer nach unten gebracht werden. Die Feuerwehr Heilbronn rückte gegen 7:30 Uhr an. Am Ende war klar, der Mann hatte sich das Bein gebrochen - und zwar beim Einsteigen in seine Fahrerkanzel, wobei er vermutlich abrutschte.

"Mit der Drehleiter war es nicht möglich, wegen der Höhe und es war auch ein starker Wind, so dass die Leiter stark schwankte." Jürgen Vogt, Feuerwehr Heilbronn

Abseiltechnik mit Schleifkorbtrage

Speziell ausgebildete Höhenretter der Heilbronner Feuerwehr haben den Mann mit einer Abseiltechnik in einer Schleifkorbtrage hinuntergelassen. Dort konnte er medizinisch versorgt werden.