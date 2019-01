In diesem Winter wurden in Baden-Württemberg laut Gesundheitsministerium bisher deutlich weniger Grippefälle gemeldet als vor einem Jahr. Auch in den Kreisen Main-Tauber, Hohenlohe und Heilbronn ist das der Fall. Im Stadtkreis Heilbronn und im Landkreis Schwäbisch Hall dagegen gab es nach den Zahlen des Landesgesundheitsamtes mehr Fälle als in der Vorsaison.