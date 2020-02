Nach den großen Umzügen am Wochenende, beispielsweise in Bühlerzell (kreis Schwäbisch Hall) mit tausenden Besuchern, geht das närrische Treiben am Rosenmontag weiter. In Schwaigern-Niederhofen (Kreis Heilbronn) setzt sich am Nachmittag der Rosenmontagsumzug in Bewegung, ebenso wie in Erlenbach-Binswagen. Umzüge gibt es auch im Main-Tauber-Kreis: Kurz nach Mittag starten die großen Umzüge in Assamstadt, Oberlauda und Freudenberg. Außerdem gibt es Rosenmontagsumzüge in Bad Rappenau-Obergimpern und Haßmersheim. Rosenmontagsbälle sind unter anderem in Bühlerzell, Lauda, und Gundelsheim.