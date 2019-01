Ganz nach dem Vorbild der Alemannischen Fastnacht beginnen an diesem ersten Januar-Wochenende zahlreiche Vereine mit dem sogenannten „Häsabstauben“. Die Wolfsstecker in Bad Rappenau feiern am Samstagabend ab 20.01 Uhr ihre Hexenparty mitsamt Maskenabstauben. Am Sonntag eröffnet der Carnevalclub Massenbachhausen die 5. Saison mit der Narrentaufe und dem Maskenabstauben. Beginn ist um 14:11 Uhr. Ebenfalls zur närrischen Zeit, nämlich 16:01 vor der Gemeindehalle in Lehrensteinsfeld stellen am Sonntag die Sulmdäler Rumpelhäx ihren Narrenbaum auf, dann ist Narrentaufe und Häsabstauben angesagt.