Die Zahl der Arbeitslosen ist in der Region Heilbronn-Franken leicht gestiegen. Verantwortlich dafür seien saisonale Gründe meldeten die Arbeitsagenturen in Heilbronn und Schwäbisch Hall. Die Schule ist zu Ende, die Ausbildung hat noch nicht angefangen. Laut Heilbronner Arbeitsagentur ist das ein Grund dafür, dass es vor allem unter den Jüngeren im August mehr Erwerbslose gibt, als im Juli. Insgesamt aber sei die Quote im Raum Heilbronn mit 3,5 Prozent etwas geringer als vor einem Jahr. Niedriger als im Vorjahresmonat ist die Zahl auch im Main-Tauber-Kreis. Dagegen ist die Quote im Kreis Schwäbisch Hall im Jahresverlauf leicht gestiegen. Ebenso im Hohenlohekreis, wo sie aktuell 2,6 Prozent beträgt. Trotz des leichten Anstiegs ist dies der niedrigste Wert in der Region.