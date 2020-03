Die Städte Heilbronn und Schwäbisch Hall haben sich bereit erklärt, Kinder und Jugendliche aus dem Gebiet an der türkisch-griechischen Grenze aufzunehmen.

Allerdings könne die Stadt Schwäbisch Hall dies nicht allein entscheiden, erklärte Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim, da Hall nicht kreisfrei ist: "Der Landkreis muss hier mit eingebunden sein und bisher war die Mehrheit im Landkreis nicht der Auffassung, sich dieser Initiative anzuschließen. Insofern, bin ich der Ansicht, ist die Zeit aber reif, dass sowohl Stadt, als auch Landkreis die Initiative des Bundes mit unterstützen und Flüchtlinge zusätzlich aufnehmen."

Dauer 1:34 min Stadt Heilbronn will Kinder aus Griechenland aufnehmen Deutschland will Kinder aus den Flüchtlingslagern auf den Griechischen Inseln aufnehmen. Diesen Beschluss hat die Bundesregierung am Montag verkündet. Bereits einen Tag danach hat die Stadt Heilbronn regagiert: Sie will mithelfen.

Der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) schreibt in einem Brief an Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU), er begrüße die Entscheidung der Bundesregierung, etwa 1.500 Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingslagern aufzunehmen. Er bittet Strobl, Heilbronn zeitnah in die Umsetzungspläne einzubinden.

Oberbürgermeister fordert rasches Handeln

"Wir wollen so bald wie möglich die unbegleiteten Kinder und Jugendlichen im Rahmen der Jugendhilfe aufnehmen", so Mergel. Die humanitäre Situation in den griechischen Flüchtlingslagern bewege ihn und auch den Gemeinderat sehr. Sie erfordere ein rasches Handeln.