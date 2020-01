per Mail teilen

Die Bundesliga-Ringer der Red Devils Heilbronn wollen jetzt entscheiden, ob sie rechtlich gegen ein Urteil des Deutschen Ringerbunds vorgehen. Im Viertelfinal-Hinkampf wurden ihnen Punkte aberkannt.

Der Verband hatte den Heilbronner Ringern im Viertelfinal-Hinkampf gegen Mainz Punkte wegen eines fehlenden Attests aberkannt. Mainz gewann den Rückkampf und zog ins Halbfinale ein. Abteilungsleiter Jens Petzold sagte dem SWR, man habe bereits einen Fachanwalt für Sport eingeschaltet.

"Wir wollen im ersten Schritt von ihm eine Einschätzung, wie die Erfolgsaussichten sind. Dann werden wir beraten, ob wir rechtlich gegen das Urteil vorgehen. Einfach so kampflos aufgeben wollen wir nicht. Wir sind immer noch tief enttäuscht, denn je mehr man sich mit den Statuten im Nachgang befasst, umso mehr sieht man auch, dass das Urteil einfach falsch ist." Jens Petzold, Abteilungsleiter der Red Devils

Jens Petzold, Abteilungsleiter der Red Devils

14-Punkte-Polster geschmolzen

Die Heilbronner Red Devils siegten beim Hinkampf überraschend hoch mit 22:8 zu Hause gegen den ASV Mainz 88. Durch einen Protest der Mainzer, die ein fehlendes Attest eines Heilbronner Ringers monierten, wurden den Red Devils vier Punkte abgezogen.

Zum Rückkampf am Samstag in Mainz betrug der Vorsprung der Heilbronner dann nur noch 18:12 statt 22:8. Nach der 11:17-Niederlage in Mainz waren die Heilbronner ausgeschieden.