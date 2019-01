per Mail teilen

Der Streit um eine Katze in einer Heilbronner Kleingartenanlage ist mit einem Vergleich beendet worden. Das Amtsgericht Heilbronn hat damit eine Räumungsklage abgewiesen.

Der Vergleich sieht vor, dass der Kater ab sofort im geschlossenen Gartenhäuschen einer 76 Jahre alten Kleingärtnerin gefüttert werden muss. Dafür, so ordnete das Gericht an, muss eine Katzenklappe mit Chip-Funktion eingebaut werden, so dass nur der gechippte Kater Zugang zum Futter hat.

Dauer 00:45 min Prozess um Katzenfüttern endet mit Vergleich Der Streit um eine Katze in einer Heilbronner Kleingartenanlage ist mit einem Vergleich beendet worden. Das berichtet SWR Reporterin Judith Bühler.

Futter für streunenden Kater

In dem Fall geht es um eine 76-jährige Heilbronner Kleingärtnerin, die bereits seit 13 Jahren einen streunenden Kater in ihrem Schrebergarten mit Futter versorgt. Doch das wurde ihr vom Vorstand des Gartenvereins verboten, was letztendlich zum Treffen vor Gericht führte.

Der 13 Jahre alte streunende Kater wurde in einem Schrebergarten mit Futter versorgt - und ist nun unter anderem Grund für einen Gerichtsprozess. privat

Jahrelanger Streit ums Füttern der Katze

Der Konflikt zwischen beiden Parteien dauerte schon mehrere Jahre. Wie die Pächterin des Schrebergartens erklärte, habe sie mehrere Abmahnungen und Briefe vom Vorstand des Gartenvereins bekommen. Dann sollte sie ihre Parzelle räumen. Diese Räumungsklage endete am Donnerstag mit dem Vergleich vor dem Heilbronner Amtsgericht.