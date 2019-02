In der Schmuggelaffäre rund um das Heilbronner Gefängnis beginnt am Freitag vor dem Heilbronner Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Haupttäter, einen Justizvollzugsbeamten.

Dem 37-Jährigen werden Bestechlichkeit und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Laut Anklage hat der JVA-Beamte von Januar 2016 bis Mitte Juli 2018 in mehreren Fällen Drogen, Alkohol und rund 20 Mobiltelefone samt Zubehör in das Heilbronner Gefängnis geschmuggelt und dort an Häftlinge weitergegeben. Dafür soll er Bestechungsgelder in Höhe von über 3.100 Euro erhalten haben.

90 Beschuldigte in Schmuggelaffäre

Die Ermittlungen in der Schmuggelaffäre haben zu mehr als 90 Beschuldigten geführt. Darunter sind Insassen, Angehörige und Kontaktpersonen, so die Staatsanwaltschaft. Mehrere JVA-Mitarbeiter wurden freigestellt und der Heilbronner Gefängnisleiter versetzt. In der kommenden Woche startet vor dem Landgericht Heilbronn ein weiterer Prozess gegen fünf Nicht-Bedienstete, darunter auch Häftlinge.

Dauer 01:17 min Viele Verfahren in JVA-Schmuggelaffäre Viele Verfahren in JVA-Schmuggelaffäre Heilbronn

Weitere Vorwürfe gegen JVA-Beamten

Im Zuge der Schmuggel-Ermittlungen war auch herausgekommen, dass sich neun Mitarbeiter der Vollzugsanstalt gegenseitig Bilder von Hakenkreuzen und Portraits von Adolf Hitler zugeschickt haben sollen. Zwei von ihnen sollen auch in die Schmuggelaffäre verwickelt sein.