Die neue ICE-Verbindung von Köln nach Heilbronn zur Bundesgartenschau fällt nach SWR-Informationen oft aus. Verantwortliche der Deutschen Bahn wussten angeblich nicht von der Streichung.

Der Intercity Express (ICE) fährt laut Stadt Heilbronn seit dem 1. Juli nicht mehr zur dortigen Bundesgartenschau (BUGA). Bahnreisende müssen deshalb lange Fahrzeiten in Kauf nehmen und mehrmals umsteigen. Verantwortliche Stellen der Deutschen Bahn (DB) sollen offenbar nichts davon gewusst haben, dass der ICE gestrichen wurde. Das geht aus einem Schreiben hervor, das Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) erhalten hat.

Beschwerdebrief der Stadt an die Bahn

Mergel hatte sich zuvor wegen des Zugausfalls schriftlich bei der Bahn beschwert. Nicht nur für den Bahn-Konzern sei das ein Armutszeugnis, sondern auch für die Stadt Heilbronn sei die Streichung äußerst peinlich, schrieb er.

Darüber hinaus sei es sehr befremdlich, dass er erst durch die Presse auf diesen Vorgang aufmerksam gemacht wurde. Er zeigte sich empört und meinte, dass wohl deshalb kein ICE mehr nach Heilbronn fahre, weil Züge eines bestimmten Zugtyps fehlten.

DB: ICE nach Heilbronn lieber nicht mehr nehmen

Eine Mitarbeiterin des SWR in Mainz schildert beispielsweise ihre Erfahrung mit dem ICE Richtung nach Heilbronn so: "Ich wollte einsteigen, hatte noch fünf Minuten Zeit, dann stand da: Dieser ICE fällt heute aus." Das sei auch durchgesagt worden. An der Information erhielt sie die Auskunft, dass sie den ICE nach Heilbronn in Zukunft lieber nicht nehmen solle. Der falle immer aus.