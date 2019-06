per Mail teilen

Die Polizei hat in Heilbronn einen Mann festgenommen, der versucht haben soll, eine 90-Jährige zu vergewaltigen. Aufmerksame Zeugen verhinderten Schlimmeres.

Die offensichtlich verwirrte Frau, die nach Polizeiangaben an Demenz erkrankt ist, war laut Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag im Bereich des Parkhauses eines Supermarkts in Heilbronn unterwegs. Dort fiel sie dem mutmaßlichen Täter auf.

Zeugen beobachten Belästigung

Er entblößte sich vor der Frau. Nachdem der 50-Jährige laut Polizei aber merkte, dass er von mehreren Männern, die sich auf einem gegenüberliegenden Balkon befanden, beobachtet wurde, zog er sich wieder an.

Massiv sexuell bedrängt

Während die Zeugen die Polizei riefen und das Personal des Supermarkts verständigten, soll der Tatverdächtige das 90-jährige Opfer ins Parkhaus gezogen und dort massiv sexuell belästigt haben. Unter anderem schob er der 90-Jährigen das Kleid hoch und bedrängte die am Boden liegende Frau mit heruntergelassener Unterhose.

Die gerufene Polizei stellte den Mann kurz darauf. Er hatte drei Promille Alkohol im Blut. Mittlerweile sitzt er in Untersuchungshaft.