Die Polizei hat eine Leiche aus dem Fluss Tauber bei Werbach (Main-Tauber-Kreis) geborgen. Für die Polizei spricht vieles dafür, dass es sich bei der Toten um das Mädchen aus Tauberbischofsheim handeln könnte, die seit Januar vermisst wird.

Einsatzkräfte suchten damals mehrere Wochen lang das Tauberufer ab (Archivbild)

Am Mittwochnachmittag wurde der Polizei gemeldet, dass im Bereich der Tauber in dem kleinen Ort Werbach nahe Tauberbischofsheim ein Körper im Wasser liege, so ein Polizeisprecher. Die Polizei vermutet, dass es sich aufgrund der Kleidung der Wasserleiche um die 13-Jährige handeln könnte, die seit Monaten vermisst wird. Zweifelsfreie Gewissheit würden erst weitere Identifizierungsmaßnahmen und eine Obduktion ergeben. Die Bergung gestaltete sich schwierig. Wahrscheinlich wurde die Leiche wegen des hohen Wasserstands nach den Regenfällen der vergangenen Tage an die Flussoberfläche geschwemmt, so der Polizeisprecher.

Auch in einer privaten Aktion wurde im Januar nach dem vermissten Mädchen in Tauberbischofsheim gesucht SWR Nicole Heidrich

Suche mit Tauchern, Hubschrauber, Drohne und Hunden

Monatelang verliefen mehrere teils große Suchaktionen von Rettungskräften nach der 13-Jährigen erfolglos. Taucher und Hundestaffel waren im Einsatz, hatten die Wehre kontrolliert und die Tauber abgelaufen. Hubschrauber und Drohnen hatten den Fluss zwischen Tauberbischofsheim und dem Teilort Hochhausen gescannt, immer in der Hoffnung, die 13-Jährige zu finden. Viel Regen hatte im Januar die Suche in der Tauber zusätzlich erschwert, Strömungen und trübes Wasser beeinträchtigten die Sicht. Weit über 100 Menschen halfen bei der Suche. Auch eine privat organisierte Aktion von Verwandten, Freunden und Bekannten brachte nichts.

Mehrere Zeugen hatten unabhängig voneinander berichtet, dass eine Person am frühen Abend des 9. Januar in die Tauber gefallen sei. Kurz danach kam die Meldung, dass eine 13-Jährige, die in der Nähe wohnte, vermisst wird.

Die Polizei suchte damals das Ufer ab (Archiv)