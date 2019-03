per Mail teilen

Nach einem Brandanschlag auf ein Haus in Eppingen (Kreis Heilbronn) ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der besonders schweren Brandstiftung.

Eine Zeugin habe am frühen Sonntagmorgen gegen halb fünf Uhr hochschlagende Flammen an der Hausfassade bemerkt, sagte ein Heilbronner Polizeisprecher dem SWR. Zu dem Zeitpunkt befanden sich sechs schlafende Bewohner in dem Gebäude. Sie blieben unverletzt.

"Nur durch das schnelle Eingreifen der Eppinger Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden." Polizeisprecher Frank Belz

Ermittler finden Brandbeschleuniger

Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll an einer Hauswand Brandbeschleuniger gefunden worden sein.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagmorgen, zwischen 4:00 Uhr und 4.30 Uhr im Bereich der Rappenauer Straße, der Badgasse und Lohgasse in Eppingen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.