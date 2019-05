In Kirchardt (Kreis Heilbronn) hat es in der Nacht auf Dienstag an verschiedenen Stellen gebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt.

In Kirchhardt brannte in der Vorstadtstraße zunächst ein Auto, später an anderer Stelle ein Carport. Gegen kurz vor 4 Uhr am frühen Dienstagmorgen ging ebenfalls in der Vorstadtstraße eine kleine Werkstatt in Flammen auf. Ein darin geparktes Fahrzeug wurde vom Feuer zerstört. Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Verletzt wurde bei den Bränden niemand. Es waren aber innerhalb von drei Stunden drei Einsätze für die Feuerwehr in der kleinen Gemeinde. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt. Sie schätzt den Schaden auf über 100.000 Euro.