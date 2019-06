per Mail teilen

Ein Autofahrer hat am Mittwoch einen entgegenkommenden Rettungswagen bei Bad Mergentheim so bedrängt, dass der Krankenwagen ausweichen musste und mit einem anderen Wagen zusammenstieß.

Der Krankenwagen fuhr am Mittwochabend von Edelfingen (Main-Tauber-Kreis) kommend in Richtung Bad Mergentheim zu einem Einsatz. Laut Polizei waren Blaulicht und Martinshorn an. Eine Autofahrerin erkannte den Krankenwagen und fuhr vorschriftsmäßig äußerst weit rechts, um ein Überholen zu ermöglichen.

Rettungswagen zur Vollbremsung gezwungen

Gerade als der Fahrer des Rettungswagen zum Überholen ansetzte, kam ein Fahrzeug entgegen, dessen Fahrer seine Fahrt weder verlangsamte noch auswich. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Rettungssanitäter eine Vollbremsung einleiten und nach rechts ausweichen, heißt es in einer Mitteilung.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Wagen der Autofahrerin neben dem DRK-Fahrzeug, sodass es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde niemand. Die Polizei in Bad Mergentheim sucht jetzt den Autofahrer, der nach dem Unfall einfach weiter gefahren war.