Weil sie ihr Pflegekind erwürgt hat, ist eine 70-jährige "Pflegeoma" zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Heilbronn sprach die Frau am Montag wegen Totschlags schuldig.

Die 70-Jährige soll einen Siebenjährigen drei Minuten lang gewürgt haben dpa Bildfunk picture alliance/Linda Vogt/dpa

Anders als Staatsanwaltschaft und Nebenklage bewertete die Kammer die Tat nicht als Mord. Es bestehe nicht der geringste Zweifel daran, dass die Angeklagte den sieben Jahre alten Jungen vor rund einem Jahr vorsätzlich getötet habe, sagte der Vorsitzende Richter Roland Kleinschroth.

Richter sprach von mehreren Motiven

Er sprach von einem Motivbündel: Die Angeklagte sei überlastet und aufgewühlt gewesen. Außerdem geht der Richter von einer depressive Störung der Frau während der Tat aus. Es sei nicht auszuschließen, dass die Angeklagte zur Tatzeit in ihrer Steuerungsfähigkeit eingeschränkt gewesen sei. Deswegen kam nur eine Verurteilung wegen Totschlags in Betracht, so die Schwurgerichtskammer. Der Antrag der Verteidigung auf fahrlässige Tötung mit einer geringeren Strafe hatte damit keinen Erfolg.

Junge wurde erwürgt

Die "Pflegeoma" war seit Jahren eine Vertraute der Familie des getöteten Jungen. Sie soll das Kind mindestens drei Minuten lang gewürgt haben. Am nächsten Tag fanden die Eltern ihren Sohn tot in der Badewanne der Verurteilten.