Die traditionelle Waldweihnacht in Pfedelbach-Gleichen (Hohenlohekreis) musste am Sonntag zum ersten Mal nach 45 Jahren ins Bürgerhaus verlegt werden. Der Allgemeine Bürgerverein Gleichen sah die Sicherheit rund um die Naturbühne im Wald nach den Sturmböen von Samstag nicht gewährleistet. So wurden kurzerhand das Feuerwehrhaus und die Garagen am Bürgerhaus freigeräumt, um Platz für die Besucher zu schaffen. Normalerweise kommen zur Gleichener Waldweihnacht mehr als 500 Besucher, diesmal waren es deutlich weniger. Die Waldweihnacht mit Nikolaus, Pferdekutschen und Krippenspiel gibt es seit 45 Jahren.