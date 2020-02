Freitag vor einer Woche starben sechs Menschen nach Schüssen in Rot am See. Mutmaßlicher Täter ist ein 26-jähriger Familienangehöriger. Am Samstag erinnert die Gemeinde mit einer Gedenkfeier an die Opfer.

Noch immer legen Menschen in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) vor dem Gasthaus Blumen nieder. Die Fassungslosigkeit ist nach wie vor groß. Auch eine Woche nach der Tat steht der kleine 5.400-Einwohner-Ort unter Schock. Eine Erklärung gibt es bisher nicht, warum der Verdächtige, ein Sportschütze, am Freitag vor einer Woche mutmaßlich einen Teil seiner Familie auslöschte.

Kerzen und Blumen zum Gedenken an die Opfer der Gewalttat in Rot am See SWR Jens Nising

Einbruch in Gaststätte, den Tatort der Gewalttat

Ruhe kehrte hier in den vergangenen Tagen erst einmal nicht ein. Besuch von der Presse bekommen die Menschen in Rot am See nahezu täglich. Zudem brachen in der Nacht zum Donnerstag Unbekannte in die Gaststätte ein, die als Tatort der Gewalttat im Mittelpunkt des Geschehens steht. Nach so einer Woche, so Bürgermeister Siegfried Gröner (parteilos), hoffe er, dass die Anwohner nach der offiziellen Trauerfeier endlich ein wenig zur Ruhe kommen.

Trauern und Abschied nehmen

Die ökumenische Gedenkfeier für die Opfer der schrecklichen Tat findet am Samstag im Forum in Rot am See statt. Die Kirche, so der Bürgermeister, sei womöglich zu klein für den Ansturm. Hier können die Menschen aus dem kleinen Ort Abschied nehmen und trauern. Die Presse darf während der Zeremonie weder filmen noch Fotos machen. So soll die Privatsphäre der Angehörigen und Besucher der Trauerfeier geschützt werden.

Am Freitag war von den Vorbereitungen für Trauerfeier noch wenig zu sehen: Geschmückt werden solle das Forum am Samstagvormittag, so Gröner.