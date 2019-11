Für den Autobauer Audi steht in dieser Woche eine Reihe von Entscheidungen an. Nach wie vor geht es im Werk Neckarsulm um die Auslastung und darum, welche Modelle in Zukunft hier vom Band rollen.

Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Vorstand laufen bei Audi anscheinend besser als angenommen dpa Bildfunk Frank Leonhardt Noch immer ist vieles unklar, wenn es darum geht, welche Marschrichtung das Audi-Werk in Neckarsulm einmal einschlagen wird: Derzeit laufen die Verhandlungen über die Zukunft der Audi-Standorte Neckarsulm und Ingolstadt aber offenbar besser als erwartet. Nach Informationen aus Audi-Arbeitnehmerkreisen sind die Gespräche zwischen Betriebsrat und Vorstand einen großen Schritt weitergekommen. Kompromiss könnte in Sicht sein Bemerkenswert daran ist, dass der Betriebsrat zuvor erst auf Klarheit bestand, wie die künftige Werksauslastung und die Einführung von Elektromodellen in Neckarsulm und Ingolstadt aussehen soll. Ganz offensichtlich ist nun ein Kompromiss in Sicht. Es könnte ein Geben und Nehmen werden, heißt es. So bestünden die Arbeitnehmervertreter nach wie vor auf die Verlängerung der Beschäftigungsgarantie bis 2030, ebenso wie auf die jährliche Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligung. Im Gegenzug steht möglicherweise die Zustimmung der Mitarbeiter zu Plänen im Raum, Ingolstadt als Elektrostandort auszustatten und Neckarsulm erst in den kommenden Jahren folgen zu lassen. Bekommt Audi neuen Vorstandschef? Dass die Verhandlungen gerade besser laufen, als es zunächst den Anschein hatte, könnte auch damit zusammenhängen, dass der Audi-Aufsichtsrat am Freitag mit Markus Duesmann einen neuen Vorstandschef berufen könnte. Er kommt von BMW und soll im kommenden Jahr den amtierenden Audi-Vorstandsvorsitzenden Bram Schot ablösen. Audi fährt Sparkurs Möglicherweise wollen die Arbeitnehmervertreter vermeiden, dass sich die Verhandlungen über die Audi-Zukunft dann mit einem neuen Chef weiter hinziehen könnten. Insgesamt fährt Audi derzeit einen Sparkurs bei den Ausgaben. Dabei geht es vor allem um die Umstellung auf die E-Autoproduktion. Der Betriebsrat in Neckarsulm setzte sich in der Vergangenheit dafür ein, dass auch in Neckarsulm E-Modelle produziert werden. Wohin steuert die Region? Wenn Audi hustet, hat die heimische Wirtschaft Fieber. Der Satz verdeutlicht die Abhängigkeit der Region vom Automobilsektor. Bei Audi direkt arbeiten knapp 17.000 Menschen, noch viel mehr bei Zulieferern und Dienstleistern. SWR4 Baden-Württemberg aus dem Studio Heilbronn berichtete am Dienstag, den 12.11., eine Stunde lang über die Situation bei Audi, über Ängste und Hoffnungen der Menschen in Neckarsulm und über die Chancen der Elektromobilität für das Werk.

