Die Polizei sucht in Öhringen nach Zeugen zweier Einbrüche. Zwei junge Männer sollen am Samstagmorgen mit Gullydeckeln die Scheiben eines Imbisses im Probsthof und einer Gaststätte in der Ledergasse eingeworfen haben. Die Polizei konnte Blutspuren sichern, da sich einer der Täter offenbar verletzt hatte.