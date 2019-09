Ein Schuhdieb hat am Dienstag in Öhringen seine alten Schuhe gegen neue getauscht und ist danach geflüchtet. "Tausche alt gegen neu" war wohl seine Devise, als er in ein Schuhgeschäft in Öhringen ging und ein paar neue graue Sportschuhe im Wert von 75 Euro anzog. Als er bemerkte, dass er beobachtet wurde, rannte er aus dem Laden und ließ seine alten, weißen Latschen mit dem passenden Markennamen "Speed" zurück. Der schnelle Dieb ist etwa 30 Jahre alt, trug eine Sonnenbrille und war mit einer weißen Schildmütze, einer roten Jacke mit blauem Schriftzug und einer Jeans bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Öhringen entgegen.