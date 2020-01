Die Polizei sucht nach Jagdwilderern, die in mehreren Revieren rund um Öhringen (Hohenlohekreis) Drahtschlingen aufgestellt haben. Bereits Anfang Januar hatte sich ein Reh in einer Drahtschlinge bei Öhringen-Möglingen verfangen. Das Tier wurde dabei so schwer verletzt, dass es von einem Jagdpächter erschossen werden musste. Dieser hatte kurz darauf eine weitere Tierfalle in seinem Revier im Gewann "Alte Burg" entdeckt. Laut Angaben des Jagdpächters wurden auch in benachbarten Revieren schon Drahtschlingen festgestellt. Daher werden Hundehalter gebeten, ihre Hunde an der Leine zu führen. Üblicherweise verenden Tiere, die sich in den Schlingen verfangen, meist qualvoll. Die Polizei bittet um Hinweise auf den oder die Fallensteller. Die Tierschutzorganisation PETA hat eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgesetzt, für Hinweise, die zum Täter führen.