Der insolvente Bauteilehersteller Werzalit aus Oberstenfeld im Kreis Ludwigsburg wird an einen österreichischen Unternehmer verkauft. 120 Mitarbeiter verlieren dadurch ihre Arbeitsplätze.

Der Holzbauteilhersteller Werzalit wird an den österreichischen Unternehmer Martin Troyer verkauft. Das bestätigte der Insolvenzverwalter Jochen Sedlitz dem SWR-Studio Heilbronn.

Ende April ist Produktionsschluss

Die Produktion in Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) wird bis Ende April geschlossen. Übrig bleiben 50 Arbeitsplätze in Vertrieb und Verwaltung. Das Produktionsgelände werde an einen Projektentwickler verkauft, so Insolvenzverwalter Sedlitz.

Käufer übernimmt Teil der Mitarbeiter

Der Österreicher Troyer übernimmt neben den verbliebenen 50 Mitarbeitern aus Oberstenfeld, noch insgesamt 340 weitere aus den Standorten im thüringischen Niederorschel und im rumänischen Lugoj. Den Standort in Pennsylvania rettete im vergangenen Herbst bereits ein US-Investor.

Der ehemalige Geschäftsführer von Werzalit hatte zu Unrecht 72 Mitarbeiter outgesourct und konnte nach einem Gerichtsbeschluss Forderungen in Millionenhöhe nicht bezahlen.