Nach dem Brand in der Altstadt von Neudenau (Kreis Heilbronn) haben die Einsatzkräfte zwei Leichen geortet, können sie bisher aber nicht bergen. Die Suche nach einem dritten Hausbewohner ist schwierig.

Insgesamt ist die Lage in der Altstadt in Neudenau kompliziert. Die Leichen konnten bisher nicht geborgen werden, weil das historische Fachwerkgebäude durch die enorme Hitze einsturzgefährdet ist. Deshalb werden Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks die Innenräume erst abstützen müssen.

"Die Einsatzkräfte haben wohl das Problem, dass die Decken, die Wände und der Giebel einsturzgefährdet sind. Deshalb muss, bevor diese lokalisierten Personen geborgen werden, alles gesichert werden. Sonst besteht die Gefahr für die Einsatzkräfte, dass sie durchbrechen, oder aber, noch schlimmer, von oben von Ziegeln oder Steinen getroffen werden." Rainer Köller, Polizei Heilbronn

Eigenschutz geht vor

Diese Vorbereitungen, um das Haus zu betreten und die Leichen zu bergen, dauern sehr wahrscheinlich bis in den Abend, so Polizeisprecher Köller. Eigenschutz gehe aber vor.

Erster Stock stand voll in Flammen

Das Feuer ist am Dienstag gegen 6 Uhr in einem historischen Haus in der Altstadt ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand der erste Stock bereits voll in Flammen. Lange war unklar, ob die drei vermissten Bewohner zuhause waren, als der Brand ausbrach.

Dauer 0:30 min Feuer in Neudenau In Neudenau war in der Altstadt ein Feuer ausgebrochen. Neben der Feuerwehr ist auch die Polizei vor Ort. Sprecher Rainer Köller klärte am Dienstagmorgen über den Sachstand auf.

Menschen in Sicherheit gebracht

Die Feuerwehr ist mit weiterhin einem Großaufgebot vor Ort. 13 Menschen aus umliegenden Gebäuden wurden bereits am frühen Dienstagmorgen in Sicherheit gebracht. Die Brandursache ist noch unklar.