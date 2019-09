per Mail teilen

Block II des Kernkraftwerks Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) ist nach Abschluss der Revision wieder am Netz. Das hat der Betreiber EnBW mitgeteilt. Eigentlich hätte der Reaktor schon vor rund einer Woche wieder ans Netz gehen sollen. Bei der Revision wurde aber eine undichte Stelle in einem sogenannten Vorwärmer im Maschinenhaus entdeckt, sie sei jetzt geschlossen worden. Vorwärmer sind Teil des sogenannten Sekundärkreislaufs, in dem nach Angaben des Bundesamts für kerntechnische Entsorgungssicherheit keine radioaktiven Stoffe sind. Außerdem wurden gut 16.000 Heizrohre überprüft. Rund 190 hatten nach früheren Angaben Risse. Laut EnBW wurde nachgewiesen, dass alle Heizrohre dicht sind. Kernkraftgegner hatten gefordert, Block II nicht wieder ans Netz zu nehmen.