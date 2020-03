In Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) haben am Atomkraftwerk am Sonntag mehrere hundert Menschen demonstriert. Die Veranstalter gehen von etwa 700 Teilnehmern aus.

Anlass war der Jahrestag des Reaktorunglücks von Fukushima am kommenden Mittwoch. Die Japanerin Nagomi Norimatsu und der Arzt Jörg Schmid informierten in ihren Reden über die Situation in Japan und die bevorstehenden Olympischen Sommerspiele in Tokio. Nagomi Norimatsu Franz Wagner Zum einen würden alle Teilnehmenden gesundheitlich belastet, zum anderen verharmlose das Stattfinden der Olympischen Spiele dort die gravierenden Folgen des Atomunglücks, so Demo-Organisator Franz Wagner. Gemeinsam forderten die Demonstranten einen sofortigen Atomausstieg.