Der Autobauer Audi mit einem Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat im vergangenen Jahr etwas mehr Autos als im Jahr 2018 verkauft. Insgesamt stieg der Absatz um knapp zwei Prozent.

Audi hat im vergangenen Jahr rund 1,85 Millionen Autos verkauft, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Damit erzielte Audi ein leichtes Plus gegenüber dem Jahr 2018, das ein äußerst schwieriges Jahr für die VW-Tochter war. Der Absatz in Europa brach damals um 14 Prozent ein.

Auch der Start im Jahr 2019 verlief aufgrund von Modellwechseln und neuer Abgastests noch holprig in Europa. Im zweiten Halbjahr habe man dann aber aufgeholt, so Vertriebschefin Hildegard Wortmann vom Vorstand in Ingolstadt.

SUV-Modelle waren besonders nachgefragt

Besondere Impulse seien im Segment der SUV-Modelle von Q8 und dem vollelektrischen eTron ausgegangen. In China wurden es am Ende mehr verkaufte Autos, als je zuvor. In den USA gab es ein leichtes Plus von 0,4 Prozent. In Europa stieg der Absatz um 3,5 Prozent. In Südamerika dagegen gab es ein Minus gegenüber dem Vorjahr.