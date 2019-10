Ein Reisebus ist am Mittwochmorgen auf der A6 in Höhe Neckarsulm (Kreis Heilbronn) auf einen Laster geprallt. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, so die Polizei.

Der Reisebus krachte laut Polizei auf einen Lkw 7aktuell Beim Auffahrunfall des Reisebusses auf der A6 sind erheblich mehr Menschen verletzt worden, als zunächst angenommen. Wie die Polizei mitteilte, habe sich Zahl der verletzten Businsassen zwischenzeitlich auf acht erhöht, allerdings handele es sich um leichte Verletzungen. Der Busfahrer dagegen wurde offenbar schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Auf Lastwagen gekracht Er war am Mittwochmorgen auf der A6 Richtung Nürnberg unterwegs und hatte laut Polizei wahrscheinlich das Stauende übersehen. Mit voller Wucht prallte der Bus in das Heck des Lasters, der Fahrer wurde dabei im Führerhaus eingeklemmt. Die unverletzten Busgäste wurden nach Neckarsulm gebracht und dort in einem Hotel von einem Notfallseelsorger betreut. Der Busunternehmer aus Rheinland Pfalz wird die weitere Betreuung der Passagiere übernehmen. Am Bus entstand ein Schaden von 20.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme gesperrt.