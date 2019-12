per Mail teilen

Die Verbundschule in Neckarsulm wird in einem neuen Gebäude auf dem Areal des alten Hallenbades gebaut. Das hat jetzt der Gemeinderat beschlossen. Die neue Verbundschule vereint die Schularten Gemeinschaftsschule, Haupt- und Werkrealschule sowie Realschule unter einem Dach. In dieser landesweit einzigartigen Kombination könne die Stadt weiterhin alle Schularten und Abschlüsse anbieten, hieß es. Außerdem könnten Schüler leichter wechseln und schwankende Schülerzahlen besser ausgeglichen werden. Derzeit stimmt die Stadt das endgültige Raumprogramm mit dem Regierungspräsidium ab. Sobald es vorliegt, startet der Planungswettbewerb. Dazu gehört dann auch der Bau einer neuen Sporthalle, die die stark sanierungsbedürftige Sulmtalhalle ersetzen soll. Die Genehmigung der Verbundschule durch das Land wird im kommenden Frühjahr erwartet.