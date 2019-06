Die Supermarktkette Kaufland mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ruft Rinderhackfleisch zurück. Grund sei eine mögliche Verunreinigung mit kleinen roten Plastikteilen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Betroffen sind die 300-, 500- und 1.000-Gramm-Packungen mit Hackfleisch der Marke K-Purland mit dem Verbrauchsdatum 1. Juli. Produziert wurde das Rinderhack von der konzerneigenen Fleischwaren-Firma in Möckmühl (Kreis Heilbronn). Kaufland hat die betroffene Ware nach eigenen Angaben bereits aus dem Verkauf genommen. Betroffen sind Supermärkte in fünf Bundesländern. Andere Produkte der Marke K-Purland oder Rinderhack mit anderen Verbrauchsdaten seien nicht betroffen, hieß es.