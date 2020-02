In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) jährt sich die Zerstörung der Stadt durch einen Bombenangriff zum 75. Mal. Deshalb wird am Sonntag um 15 Uhr ein Gedenkgottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Dionysius abgehalten. Genau zu diesem Zeitpunkt vor 75 Jahren warfen amerikanische Jagdbomber Spreng- und Brandbomben auf die Innenstadt und die NSU-Werke ab. 128 Menschen kamen ums Leben. Oberbürgermeister Steffen Hertwig (SPD) wird aus dem Bericht einer Zeitzeugin zitieren. Darin geht es um die Zerstörung: Gleichzeitig will Hertwig den Blick in die Gegenwart lenken und auf Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit.