Im Audi-Werk Neckarsulm werden am Donnerstag zahlreiche Beschäftigte zur Betriebsversammlung erwartet. Die Belegschaft erwartet endlich Antworten zur Zukunft des Werkes.

Wie zuvor am Mittwoch in Ingolstadt geht es im Werk Neckarsulm (Kreis Heilbronn) um die künftige Auslastung auch angesichts der vom Vorstand angekündigten Offensive von Elektromodellen bis 2025. Dann soll jeder zweite Audi ein Stromer sein. Aber wo werden sie gebaut, welche Modelle an welchem Standort? Das sind Fragen, die noch weitgehend offen sind.

Überlegungen um Standort für E-Autos

Bisher ist nur ein Elektro-Sportwagen bei Audi Sport in Heilbronn fest zugesagt. Intern sind auch Pläne des Vorstandes bekannt, nur einen der beiden Standorte in Deutschland für Elektromodelle auszurüsten. Dagegen hat sich der Gesamtbetriebsrat schon Anfang des Jahres verwehrt.

Für den Betriebsrat aber gehören all diese Themen zu den Voraussetzungen für weitere Verhandlungen über die Zukunft und die Zusammenarbeit mit dem Vorstand, genannt "Audi.Zukunft".