"Es muss endlich der Naturschutz das Sagen bekommen, auch im Wald und zwar dort wo es Schutzgebiete gibt. Bislang ist das nicht so. Da ist der Bock der Gärtner, also die Forstverwaltung die ernten will, kümmert sich gleichzeitig um den Naturschutz."

Martin Zorzi, Umweltzentrum Schwäbisch Hall