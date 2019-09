per Mail teilen

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Verursacher des Mühlenbrandes in Kirchberg-Lobenhausen (Kreis Schwäbisch Hall) geht frühestens im neuen Jahr weiter. Der Brand hatte vor vier Jahren zu einer Umweltkatastrophe in der Jagst geführt.

Wie die zuständige Richterin am Amtsgericht Langenburg dem SWR Studio Heilbronn sagte, hatte der Sachverständige offenbar einen Unfall. Das Gutachter-Büro gebe in den nächsten Wochen Bescheid, wann der Sachverständige wieder verfügbar sei. Eigentlich sollte der Prozess gegen den Angeklagten am 11. September beginnen.

Fahrlässig

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den damals 20-Jährigen Mann, den Brand fahrlässig verursacht zu haben. Gegen den Strafbefehl hatte er Widerspruch eingelegt.

Bei der Jagstkatastrophe sind viele Fische verendet (Archiv) SWR