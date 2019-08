per Mail teilen

Durch herumliegende Reifenteile auf der A81 bei Möckmühl (Kreis Heilbronn) sind in der Nacht auf Sonntag mehrere Autos beschädigt worden. Laut Polizei hatte ein unbekannter Lkw-Fahrer mehrere Reifenteile durch einen Reifenplatzer verloren. Ohne sich darum zu kümmern, setzte er seine Fahrt in Richtung Stuttgart fort. In der Folge fuhren mehrere Autofahrer über die Reifenteile. Bei zehn Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro. Die Autobahnpolizei Weinsberg bittet um Hinweise.