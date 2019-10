Bei Unilever fand am Montag im Heilbronner Knorr-Werk eine Belegschaftsversammlung statt. Demnach droht dem Werk die Schließung. Eine endgültige Entscheidung wurde aber vertagt.

Ist Heilbronner Knorr-Werk zu retten?

Die Knorr-Mitarbeiter in Heilbronn mussten in der Vergangenheit viel hinnehmen: Immer wieder wurde der Standort verkleinert. Am Dienstag dann die Hiobsbotschaft in der Belegschaftsversammlung: Dem Werk droht die Schließung. Der Unileverkonzern informierte die Mitarbeiter über eine mögliche Aufgabe des Traditionsstandortes. Rund 700 Menschen wären davon betroffen.

Ob das Werk noch zu retten ist, ist unklar. Eine endgültige Entscheidung über den Standort soll Anfang kommenden Jahres fallen, so ein Unternehmenssprecher. Mit radikalen Veränderungen könne noch etwas bewegt werden. Was genau das bedeutet, blieb offen.

Knorr-Werk in Heilbronn. Ob es bestehen bleibt, ist unklar SWR

Betriebsrat will um Werk kämpfen

Betriebsrat und Gewerkschaft wollen in den nächsten Tagen über mögliche Maßnahmen beraten. Kampflos wolle man das Werk in Heilbronn nicht aufgeben, so Betriebsrat Thilo Fischer.

Bereits im Vorfeld der Versammlung war durchgesickert: Die Stimmung in dem Werk ist angespannt, die Mitarbeiter sowie der Betriebsrat machen sich Sorgen um die Zukunft. In diesem Jahr wurde bereits das Forschungs- und Entwicklungszentrum vom Traditionsstandort Heilbronn in die Niederlande verlegt. Betroffen waren davon etwa 220 Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr wurde außerdem angekündigt, die Großverbrauchersparte mit rund 80 Mitarbeitern nach Hamburg zu verlagern. Zudem sollten weitere 80 Stellen in der Suppenproduktion in Heilbronn gestrichen werden.

Unilever: Standort Heilbronn ist wichtig

Von Unternehmensseite war in der Vergangenheit immer wieder betont worden, wie wichtig der Heilbronner Standort sei. Nun heißt es für die Belegschaft: abwarten.

Knorr wurde vor über 180 Jahren in Heilbronn gegründet. Im Jahr 2000 fusionierte der Konzern mit Unilever.