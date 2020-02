Bei einem Zimmerbrand in Gschlachtenbretzingen (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Dienstag eine 71-jährige Frau schwer verletzt worden. Die Seniorin hatte in dem Ortsteil von Michelbach an der Bilz ihren Kaminofen befeuert, als ein daneben stehender Flechtkorb in Brand geriet. Die 71-Jährige erlitt schwere Rauchgasvergiftungen.