Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall mit Fahrerflucht, der sich am Wochenende in Heilbronn ereignet hat. Dabei flüchteten zwei Beteiligte.

Wie die Polizei mitteilte, war ein Autofahrer am Samstagabend auf der Bundesstraße Richtung Weinsberg (Kreis Heilbronn) unterwegs. Dabei soll er mehrfach andere Verkehrsteilnehmer überholt haben. Als er beim Wiedereinscheren auf seine Fahrbahn auf ein vorausfahrendes Fahrzeug krachte, ließ er seinen Wagen stehen und flüchtete in die Weinberge, so die Polizei. Auch einige Mitfahrerinnen suchten das Weite.

Weitere Flucht in die Weinberge

Die Fahrerin des anderen beteiligten Autos steuerte einen nahegelegenen Feldweg an und stellte ebenfalls ihr Fahrzeug ab. Auch sie flüchtete zu Fuß in die Weinberge, heißt es.

Die jeweiligen Beifahrer blieben aber am Unfallort zurück und konnten von der Polizei angetroffen werden. Der mutmaßliche Unfallfahrer wurde inzwischen ermittelt, die Fahrerin des anderen Autos noch nicht, so die Polizei. Ihr Beifahrer, der keine Angaben zu ihr machen wollte, muss sich nun wegen Strafvereitelung verantworten.