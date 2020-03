Mehrere Menschen im Raum Heilbronn haben sich bereits mit dem Corona-Virus infiziert. Sie wurden in der Lungenklinik Löwenstein untergebracht – auf einer eigens eingerichteten Isolierstation.

Einige Patienten liegen momentan in der SLK-Lungenklinik Löwenstein - dort werden vorerst alle Corona-Patienten aus dem Raum Heilbronn untergebracht. Es gehe ihnen gut, sagte der Leiter der SLK-Kliniken Thomas Weber dem SWR. Alle Corona-Infizierten, die in der Löwensteiner Lungenklinik untergebracht sind, seien in einem "guten Allgemeinzustand". Auch der Mann, der in Bad Rappenau in einem Altersheim lebt.

Es habe bisher keine Komplikationen gegeben, keine schweren Beeinträchtigungen, so Weber. "Wenn man nicht wüsste, dass es eine Infektion mit Coronavirus wäre, würde man sagen – sie haben eine leichte Grippe."

Schild an den SLK-Kliniken Heilbronn SWR Simon Bendel

Corona-Patienten auf eigener Isolierstation

Die Löwensteiner Klinik hat eigens dafür "eine Station freigemacht". Dort liegen die Coronavirus-Infizierten, Isoliert von den anderen Patienten. Man habe die Erkrankten dafür bewusst in dieser Anfangsphase in die Lungenfachklinik nach Löwenstein verlegt, so Weber. Patienten, mit planbaren Behandlungen, sei abgesagt worden, um die gesamte Station frei zu bekommen. Diese isolierte Station stehe ausschließlich für die Corona-Infizierten Patienten zur Verfügung.

Eigenes Team betreut Corona-Patienten

Ein Medikament gegen die Corona-Erkrankung gebe es momentan noch nicht. Die Patienten würden gegen die grippeähnlichen Symptome behandelt. An allen drei Standorten der SLK-Kliniken, in Heilbronn, Löwenstein und Bad Friedrichshall, seien Stationen vorbereitet. Man sei in der Lage, infizierte Patienten aufzunehmen – und den normalen Krankenhausbetrieb parallel und "völlig ungefährdet" beizubehalten.

Auch personell habe man Maßnahmen ergriffen: Ein geschlossenes Team sei eingerichtet worden. Dieses kümmere sich ausschließlich um die Corona-Patienten und komme nicht mit anderen – oder dem Rest der Belegschaft in Berührung. Zudem trägt es Schutzkleidung. Das A und O sei Hygiene, so Weber.