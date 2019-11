Auf dem Weg zu einer Großdemonstration in Berlin werden am Sonntagabend mehr als 200 Landwirte in Markelsheim erwartet. Am Sonntag früh starten sie an verschiedenen Orten im Land zu einer Staffelfahrt mit Treckern. Organisiert wird die Aktion von der bundesweiten Landwirte-Bewegung unter dem Titel "Land schafft Verbindung". Ein Großteil wird dann am Montag seine Fahrt nach Berlin fortsetzen.