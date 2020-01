per Mail teilen

Vor dem Amtsgericht Langenburg (Kreis Schwäbisch Hall) startet ein Prozess gegen den mutmaßlichen Verursacher eines Feuers, das im Jahr 2015 eine Umweltkatastrophe in der Jagst zur Folge hatte.

Der Angeklagte soll einen Mühlenbrand in Kirchberg-Lobenhausen (Kreis Schwäbisch Hall) verursacht haben. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen (Ostalbkreis) beschuldigt den damals 20-jährigen Mann, den Brand fahrlässig ausgelöst zu haben. Er hatte angeblich Papier und Kartons verbrannt.

Löscharbeiten an der Mühle in Kirchberg-Lobenhausen im August 2015 SWR

Löschwasser verursacht großes Fischsterben

Das Feuer in der Lobenhäuser Mühle hatte im August 2015 die Umweltkatastrophe in der Jagst ausgelöst, weil verunreinigtes Löschwasser mit giftigen Chemikalien in den Fluss gelangte. Gegen einen Strafbefehl hatte der Angeklagte Einspruch eingelegt. Die Verhandlung musste wegen Krankheitsfällen mehrmals verschoben werden.