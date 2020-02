per Mail teilen

In Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) geht zum Start der Motorrad-Saison ein "Lärm-Display" in Betrieb. Damit werden Motorradfahrer darauf aufmerksam gemacht, wenn sie zu laut fahren. Die B39 in den Löwensteiner Bergen ist bei schönem Wetter eine beliebte Motorradstrecke. Für das 15.000 Euro teure Display hat die Gemeinde einen Zuschuss von 4.000 Euro vom Land bekommen.