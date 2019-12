per Mail teilen

Dem Polizeipräsidium Heilbronn sind am Samstagvormittag zahlreiche Glatteisunfälle gemeldet worden. Dabei kam es offenbar vor allem zu Blechschäden. Betroffen waren vor allem die höheren Lagen im Neckar-Odenwald-Kreis und im Main-Tauber-Kreis. Dort wurden unter anderem zwischen Bobstadt und Schweigern am Vormittag zwei Autoinsassen leicht verletzt. Ihr Wagen hatte sich überschlagen und blieb an einer Böschung liegen.