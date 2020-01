per Mail teilen

Der Main-Tauber-Kreis bietet bei Bußgeldern seit neuestem auch Online-Anhörungen an. Wer einen Bußgeldbescheid vom Landratsamt in Tauberbischofsheim bekommt, kann sich mit den darauf abgedruckten Zugangsdaten über die Homepage des Kreises einloggen. Dort können Betroffene das Bußgeld bezahlen oder sich zum Vorwurf äußern. Auch die Fotos, die als Beweise gemacht wurden, kann man sich dort anschauen oder Nutzer können selbst entlastende Bilder und Dokumente hochladen. Neben Deutsch kann das Portal auch auf andere Sprachen eingestellt werden. Der Landkreis Heilbronn bietet ein solches Portal schon seit längerem an.