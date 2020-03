Das Landratsamt Main-Tauber hat drei Schulen vorrübergehend und vorsorglich wegen des Corona-Virus geschlossen. Die Gymnasien Weikersheim und Tauberbischofsheim sowie die Realschule St. Bernhard in Bad Mergentheim bleiben bis Freitag den 13. März dicht. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, nachdem am Wochenende 21 neue Corona-Fälle im Main-Tauber-Kreis bestätigt wurden, teilte das Amt am Sonntag mit. Alle 21 sind Teil einer Skigruppe, die in Südtirol in den Faschingsferien unterwegs war. Betroffen sind auch einige Kinder und Jugendliche. Die Krankheitsverläufe seien bisher durchgehend milde und alle kurierten sich zu Hause aus, heißt es. Mittlerweile wurde auch auch Fall in Niederstetten bestätigt. Dieser habe nichts mit der Skigruppe zu tun, heißt es. Auch bei ihm verlaufe die Infektion bislang milde.