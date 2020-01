Stickoxid Belastung immer noch zu hoch in Heilbronn

Pünktlich zum neuen Jahr vermeldet die Landesregierung gute Neuigkeiten: Die Luft in Baden-Württemberg ist sauberer geworden. Wurde 2018 der Grenzwert für Stickoxid noch in 14 Städten überschritten, ist das jetzt nur noch in vier Städten der Fall. Die Kehrseite der Medaille, zumindest für die Region Heilbronn-Franken: Heilbronn ist eine dieser vier. Woran es liegt und was man dazu sagt, hat SWR-Reporter Jens Nising herausgefunden.