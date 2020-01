Erneuter Polizeieinsatz nach Schussgeräuschen in Rot am See

Die Polizei in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) musste keine 24 Stunden nach der Bluttat von Freitag erneut ausrücken, weil per Notruf offenbar Schüsse gemeldet wurden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.